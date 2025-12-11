Milinkovic-Savic bocciato: "Male coi piedi e insicuro sui due gol"
Vanja Milinkovic-Savic non convince al Da Luz. Tutti i voti sono sotto la sufficienza per il portiere del Napoli. Per i quotidiani è tra i responsabili del ko del Napoli a Lisbona.
Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport
"Due belle parate, ok. Ma sui gol - specie il primo - può fare di più. Male pure con i piedi, dove sbaglia scelte e appoggi. Non proprio da lui".
Voto 5,5 per il Corriere dello Sport
"Illude tutti con una bella parata su Ivanovic, poi pasticcia coi piedi e non è irresistibile sui gol subiti".
Voto 5,5 per Tuttonapoli
"Stoppa ad una mano la conclusione di Ivanovic a botta sicura. Brivido sulla palla che perde malamente in uscita. Non benissimo sul 2-0. Due buone parate nel finale".
