Rileggi live Conte in conferenza: "Kvara non sostituito, ma guardo a chi ho! Mercato? Aspettiamo, ma abbiamo parametri. Roma forte ed in casa 7 di fila..."

In vista della gara contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà quest'oggi nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa a partire dalle ore 14.15. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

14.15 - Inizia la conferenza stampa

Si isola dal resto, mercato compreso e finge di ignorarlo, o avverte un ronzio?

"Chi mi conosce sa benissimo che non mi isolo, partecipo, cerco di partecipare attivamente a tutte le problematiche societarie per risolvere il problema. Cerco di essere parte attiva, vista la mia esperienza, per dare la mia opinione e cercare di risolverlo nel migliore dei modi, e non toglierlo. C'è una differenza, in generale, tra risolvere il problema e togliere il problema, nel calcio. Lo si rimanda solo e tornerà a bussare".

Lei disse spero non si facciano danni sul mercato. Non ne sono stati fatti, è contento di questo? In 3 punti l'evoluzione del suo Napoli?

"Dissi il mercato mi restituisca lo stesso livello. E' inevitabile che abbiamo perso un giocatore importante, oggi comunque non è stato sostituito. Va bene tutto, ma non dobbiamo buttare fumo negli occhi. A detta di tutti è un giocatore importante, venduto a 70-75mln di euro, le altre uscite sono state rimpiazzate, quella di Kvara ad oggi no. Nessuno può dire ci siamo rinforzati con l'uscita di Kvara o indeboliti, ma oggettivamente è uscito un campione dalla rosa che ha fatto comunque la prima parte di campionato. E' già da 4-5 gare che non c'è più, ma è giusto tenerlo presente, così come è giusto tenere presente che questi ragazzi sono cresciuti in maniera importante altrimenti non si spiegherebbero i 53 punti, gli stessi dell'anno scorso. Merito ai ragazzi, mi riempie di gioia vedere come lavorano, la voglia di crescere, al di là di tutto, se siamo pochi a livello numerico, infortuni, loro mi danno disponibilità ed in questi momenti devo guardare cosa ho in casa e non cosa non ho, e fare la differenza con quello che ho in casa".

Roma ritrovata, in grande crescita.

"E' una rosa che ha valori assoluti, ha Dybala, Paredes, Hummels, Ndicka, Dovbyk, Pellegrini, Mancini, il portiere Svilar, è una squadra ed una rosa completa negli 11 e nei ricambi. E' cresciuta tanto, l'abbiamo affrontata due mesi fa ed era la prima parte di Ranieri, ascoltavo che in casa tra campionato ed Europa League vengono da 7 vittorie consecutive, 23 gol fatti e solo 3 subiti. E' una testimonianza della forza della squadra, di cosa esprime allo stadio Olimpico, davanti ad un tifo che trascina, come il nostro, bisognerà fare grande attenzione, lo sappiamo. L'abbiamo preparata nella giusta maniera, sapendo che anche loro l'anno scorso sono arrivati prima di noi".

Non ho capito il concetto del risolvere il problema e non rinviarlo.

"E' in generale, quando c'è un problema in un club viene visto come un fastidio e si rinvia e non lo si risolve, spesso avviene in tanti club. Risolverlo significa che domani questo problema non torna".

Il Napoli ha fatto solo 8 contropiedi, lo usate meno di tutti in Italia. La Roma molto di più, questo modifica il vostro piano?

"Devi fare attenzione quando attacchi la Roma, con alcuni giocatori devi essere pessimista e devi pensare che arriverà la palla persa per prepararti anche al contropiede. Noi vogliamo fare una bella partita, portando avanti i discorsi da inizio campionato, portare una buona intensità sapendo che se lasci giocare la Roma ti porterà piano piano al limite dell'area ed hanno i colpi dei campioni con Dybala e Pellegrini, i cross di Angelino e di Saelemaekers, anche centralmente, nei fraseggi, utilizzano Dovbyk come riferimento, hanno qualità importanti e la giusta esperienza con gente come Pellegrini, Angelino, Mancini, Paredes, Hummels, hanno vinto pure tanto".

C'è il rimpianto per un mercato senza giocatori per avvicinare la rosa alle altre in lotta Scudetto?

"Bisogna aspettare la fine del mercato e trarre considerazioni da parte vostra. A me sposta poco, sono preparato sia in un senso o nell'altro, come ho sempre detto, deve essere così perché è una barca in navigazione, non in un porto. Quando sei in navigazione devi fare di tutto da comandante per portarla nel porto più vicino possibile. A me cambia poco, l'ho sempre detto, sta al club prendere le decisioni, posso dire la mia se mi viene chiesta, ho scelto di mettermi a disposizione e quindi accetti anche delle situazioni, ribadendo, e non lo scopro certo adesso, il mercato del Napoli non sarà mai quello delle big, ci sono dei parametri da rispettare economici, di stipendio e di volontà dei calciatori che li devi convincere e quindi devi rispettare. Io so questo, non possiamo fare la voce grossa, ci sono diversi parametri a differenza di altri club. Testa bassa e pedalare, questa è la realtà, non possiamo lamentarcvi o essere poco costruttivi, portiamo la nave in porto nelle migliori condizioni".

Tre giorni liberi per raffreddare motore che va al massimo?

"I giocatori li hanno guadagnati, mi limito a dire questo, poi non è giusto entrare in certe situazioni. Era giusto dargli questi 3 giorni, abbiamo ripreso subito con un doppio allenamento per non fargli dimenticare alcune cose (ride, ndr). Io non uso fare regali, a me non li hanno mai fatti, loro hanno meritato questo regalo, siamo stati contenti tutti di stare in famiglia per 3 giorni".

Ha parlato di parametri da rispettare, cambiano le prospettive? Il gruppo può tirare fuori qualcosa di più?

"Il gruppo continuerà a voler crescere, è fuori da ogni dubbio, è mentalizzato, sono contento perché alla fine sta anche finendo questo mese di mercato, è inevitabile che in 40 giorni qualcuno che gioca meno possa avere qualche piccolo pensiero di andare a giocare altrove, poteva anche accadere. Sta finendo, vedo l'aspetto positivo della fine, come dissi, tutti quanti sono ben allineati e ben concentrati. Capisco anche tutto, sono stato calciatore, qualcuno avrebbe avuto più spazio altrove, ma restando insieme e completare questo percorso mi dà soddisfazione. Dovremo tirare fuori il meglio da tutti, dovrò essere bravo di fare la differenza con chi c'è".

Le immagini di Politano e Simeone testimoniano lo spirito, che valore dà?

"Tutto può incidere, vedere uno come Simeone che mette a rischio la propria faccia o Matteo che non molla l'ossa all'82' ed esulta, ma pure Ngonge che entra per 4 minuti e ha l'approccio giusto, senza contare Gilmour o altri che non hanno avuto spazio in panchina come Raspadori o Marin, sono tutte cose positive. I ragazzi stanno crescendo come mentalità e pensano col noi e non con l'io. Io ho fatto il calciatore, è normale che sei un po' egoista, guardare alla tua prestazione. Loro hanno davvero capito che si cresce tutti insieme, nella stessa direzione, queste soddisfazioni per l'attaccamento ed il senso d'appartenenza che lo si vede sempre meno nel calcio moderno, sono valori da far crescere e sviluppare al di là di chi va e chi entra".

14.40 - Termina la conferenza stampa