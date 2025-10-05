Rileggi live Conte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”

Al termine del match contro il Genoa, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Come stanno Lobotka e Politano? Partita dai due volti: "Mi dà fastidio quando andate a specificare su un singolo giocatore e non è bello nei confronti degli altri. Nè quando li criticate, nè quando li esaltate. Parlo di equilibrio, perchè bisogna trovarlo, capisco che a Napoli è difficile. Parlo sempre di squadra e non di singoli. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perchè non sfruttavamo la superiorità sugli esterni. Il loro gol in ripartenza ci ha fatto male. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato di non soccombere contro una squadra che l'anno scorso ci stava facendo perdere lo scudetto. Merito a loro. Nel secondo tempo c'è stata una sola squadra che ha spinto fino alla fine, nonostante la gara di mercoledì. Nel secondo tempo c'è stata energia nuova, bisogna gestire questa situazione, i ragazzi lo sanno. Bisogna gestirla anche all'inizio, poi capisco che se non si vince si è dei somari. Politano ha avuto un affaticamente, Lobo si è aperto e ha avuto un po' di dolore nella zona pubalgica. In nazionale ci andrà? Ci sono i dottori che ti visitano e se non sei abile ti mandano a casa. Speriamo che sia abile".

Una domanda al sarto Conte, vestito che state meglio nel 2T? "Abbiamo due situazione consolidate, una è quella dei 4 centrocampisti ma c'è bisogno di un giocatore particolare. L'altra è il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Con i 4 centrocampisti abbiamo più palleggio e dominio, nel 4-3-3 cerchiamo soluzioni per isolare gli esterni nell'uno contro uno. Nel primo tempo non siamo stati bravi e il Genoa ci ha stoppato".

Ancora un gol preso. "Per fare cose importanti e campionati competititvi ci vuole sempre equilibrio nelle due fasi. Con lo Sporting dispiace per il gol preso viste le poche occasioni concesse, come oggi con Vanja che non ha dovuto fare miracoli. E' più importante andare sulla strada di stare alti e non su quella di abbassarsi e concedere palle gol agli avversari. Il Napoli da campione d'Italia deve fare gare da protagonista".

Come mai quel primo tempo? "Non è stata una prestazione brutta nel primo tempo, ma non abbiamo riempito bene l'area e non siamo riuscuti ad essere pericolosi. Nell'intervallo ho detto qualcosa di tattico ai ragazzi, dovevamo attaccare la loro linea alta e l'abbiamo fatto. Già prima dei cambi, l'ingresso di De Bruyne e Spinazzola, avevamo già creato qualcosa. Sta a me e allo staff fare capire ai ragazzi certe situazioni. Nel secondo tempo abbiamo attaccato molto bene la loro linea alta".

21.09 - Termina la conferenza stampa.