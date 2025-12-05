Infortunio Lobotka, Cds: "I tempi di recupero: c'è la data del rientro"

Stanislav Lobotka va ko e salterà la Juve e non solo. I dettagli del suo infortunio sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Lobo s’è infortunato nel riscaldamento, durante il torello, e dovrà stare fermo per due settimane. Si rivedrà in Supercoppa a Riyadh. Incredibile concentrato di sfortuna nerissima: neanche il tempo di godere di una gioia e via di nemesi. E così, ora, sono sette gli uomini ai box: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret. Il Settebrutto azzurro".

Nuovo infortunio per il Napoli. Ancora uno stop ed ancora a centrocampo. Questo il comunicato ufficiale del club dopo la gara col Cagliari: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".