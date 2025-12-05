Formazione Napoli: sette cambi rispetto al Cagliari, la scelta a centrocampo

vedi letture

Emergono già le prime indiscrezioni relative alla formazione che Conte avrà in mente di schierare contro la Juventus. Sette cambi, ad esempio, con Elmas confermato al posto di Lobotka. Ecco quanto si legge sul Cds oggi in edicola.

"Ieri, insomma, è stato un giorno di riposo e libertà non esattamente esaltante. Ma tant’è. E oggi, tutti in campo al centro sportivo di Castel Volturno per cominciare la preparazione-lampo della sfida con la Juve di Spalletti. Mai una partita come le altre, certamente importante per classifica e ambizioni. Idea formazione? Dentro tutti gli uomini risparmiati con il Cagliari, ad eccezione di Lobo. Sette cambi, insomma, rispetto a mercoledì".

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.