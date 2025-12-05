McTominay, paura in volo con Conte, Manna e Rrahmani: il retroscena

Parlando dell'infortunio di Lobotka, il Cds oggi in edicola ha svelato anche un retroscena non di campo relativo a quanto accaduto pochi giorni fa in occasione della giornata di premi di lunedì. Un retroscena che ha visto coinvolti, tra gli altri, Scott McTominay, ora unico vero superstite a centrocampo.

"A Conte non restano che McTominay, Elmas e Vergara; ma l’unica mezzala pura è McT. Specie protetta, esemplare unico. Sopravvissuto anche al tremendo spavento vissuto lunedì in aereo con Rrahmani, Conte e Manna prima di arrivare a Linate, nel giorno del Gran Galà Aic: carrello bloccato e atterraggio d’emergenza, anzi no è un falso allarme. Bene, ma il panico in volo è stato notevole. Assurdo ma vero".