Napoli-Juve, già svelato l'arbitro: sarà la sua 'prima volta'

Già svelato l'arbitro di Napoli-Juve di domenica sera. Sarà Federico La Penna che per la prima volta arbitrerà questo match. Lo anticipa l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sarà il suo primo Napoli-Juve della carriera, e non perché partitissime non ne abbia fatte.

Sarà il primo big match della stagione, l’8ª partita quest’anno (la sesta in A alle quali bisogna aggiungere due partite di B). Federico La Penna dovrebbe dirigere (dirigerà) la supersfida del Maradona di domenica sera, le designazioni sono state spostate addirittura ad oggi visto che mancavano ancora due gare di coppa Italia (diciamo la verità, un esercizio inutile, l’unico che avrebbe potuto spostare gli equilibri sarebbe stato Guida, che però viene da due partite di fila e di sicuro non avrebbe fatto la terza)".