Conte in conferenza: "Non giocato per perdere, era gara per valutare come col Palermo. Lazio? Ha rosa di livello..."

Al termine del match perso contro la Lazio, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.21 - È iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Alla luce del risultato rifarebbe la stessa scelta di formazione?

"Non abbiamo giocato per perdere, eh. Fossimo usciti lo stesso non avrei avuto neanche questa opportunità per chi ha giocato meno. Abbiamo fatto una scelta molto ponderata, contro il Palermo avevamo fatto la stessa scelta e tre quarti dei calciatori erano rimasti fermi a quella partita. Ci rimane una stagione lunga davanti a noi, non possiamo farci il segno della croce e sperare che nessuno si faccia male. Quando parlo di costruzione e di percorso intendo questo, siamo stati bravi e fortunati ad avere solo un infortunio muscolare con Mazzocchi. È stata una scelta ponderata, i ragazzi meritavano quest'occasione e dispiace perché tutti volevamo andare avanti in questa competizione. Ho visto le statistiche, la partita è stata molto equilibrata, a livello di tiri e possesso non sono stati superiori. Forse potevamo fare qualcosa in maniera migliore sui tre gol. C'è stata grande applicazione da parte di tutti, complimenti alla Lazio che va avanti".

La sfida di domenica quanto sarà diversa?

"Sarà sicuramente una partita diversa, giocheremo in casa e in un'altra competizione. La Lazio è sicuramente un'ottima squadra e attrezzata anche per giocare in Europa League, ha una rosa di valore come dimostrato anche oggi. Cercheremo di fare la nostra partita".

È rimasto deluso dalle risposte che ha ricevuto dai giocatori?

"Deluso no, sarei rimasto deluso se non ci fosse stato impegno o applicazione. Non posso essere deluso da ciò che ho visto, i ragazzi avevano voglia e tutti noi volevamo passare il turno. Era giusto fare questo tipo di partita, c'è una stagione davanti a noi. Era giusto vedere i progressi di tutti quanti, specialmente di chi partecipa attivamente durante la settimana e questa partenza positiva in campionato è anche merito loro. Abbiamo fatto oggi delle valutazioni serie".

Si potevano fare dei cambi prima e cercare di recuperare la partita?

"Su cosa faccio una valutazione, su 45 minuti? Abbiamo fatto i cambi al 70esimo, il risultato era importante ma era anche importante fare certe valutazioni. L'ho vista in questa maniera, l'avevo vista così con il Palermo, nel nostro percorso per noi era importante fare certe valutazioni che non puoi fare in 45-50 minuti. Sarebbe stata solo una bocciatura"

Nel reparto difensivo la differenza di livello è più ampia tra chi gioca e chi sta in panchina?

"Queste sono partite dove noi volevamo fare delle valutazioni, dopo questa partita voi farete le vostre valutazioni, io farò le mie e il club farà le sue valutazioni. Questa era la partita perfetta per fare certe valutazioni, poi le valutazioni sono soggettive e le mie sono le più importanti".

Si aspettava un maggiore impatto offensivo da Raspadori?

"Non penso sia giusto scendere nei dettagli dei singoli, i ragazzi si sono impegnati tutti e tutti hanno dato il massimo. Sarei rimasto deluso se non ci fosse stato grande impegno, tutti hanno cercato di dare il loro apporto, poi come ogni partita c'è chi ha fatto meglio e chi leggermente meno".

La sua valutazione su chi ha fatto la prima da titolare come Folorunsho e Zerbin?

"Non mi sembra il caso di andare sui singoli, c'è sempre una prestazione di squadra da valutare. Sono molto soddisfatto dell'impegno di tutti, per le altre cose è giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni. Non entro nei dettagli, non sarebbe giusto. Oggi abbiamo qualcosa in più in mano rispetto a prima dove avevamo zero e questo è importante".

23.32 - È terminata la conferenza stampa di Antonio Conte