Nunez può finire in Arabia: l’Al-Hilal di Inzaghi prepara l'assalto decisivo

L'Al Hilal punta forte su Darwin Nunez. Nelle prossime ore, secondo quanto raccolto da TMW, ci sarà infatti l’assalto decisivo del club saudita per l’attaccante del Liverpool. L'uruguaiano è stato espressamente richiesto da mister Simone Inzaghi, anche se finora ha fatto sapere di essere intenzionato a dare priorità alle richieste che arrivano dall'Europa.

C'era il Napoli, ora ci pensa la Juve

A tal proposito, sul centravanti ormai scaricato dai Reds di mister Slot resta vigile anche la Juventus. Ricordiamo inoltre che, prima dell'acquisto di Lucca, Darwin Nunez era stato cercato con forza anche dal Napoli.

Randal Kolo Muani resta comunque il piano A

È noto che in casa Juventus la priorità assoluta per il reparto d'attacco abbia un nome e un cognome preciso: Randal Kolo Muani, con i dirigenti che sono in contatto costante con il Paris Saint-Germain per trovare una quadra e riconsegnare al più presto a Igor Tudor l'attaccante francese. Al contempo però, procedono sullo sfondo i contatti anche per Rasmus Hojlund del Manchester United e soprattutto per Darwin Nunez del Liverpool.