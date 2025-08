Ufficiale Ricordate Diawara? Svincolato, l’ex azzurro riparte da un club spagnolo di Segunda Division

vedi letture

Svincolatosi dall'Eldense lo scorso 1 luglio, Amadou Diawara ricomincia dalla Segunda Division e diventa ufficialmente un nuovo acquisto a zero del Leganes fresco retrocesso dalla Liga. L'ex centrocampista di Bologna, Napoli e Roma all'età di 28 anni si rimette in gioco e sempre in Spagna, per ritrovare se stesso e rilanciarsi: si è legato al club spagnolo per i prossimi due anni (2027) con opzione per il terzo (2028).

Comunicato ufficiale

"Il Leganés ha raggiunto questo giovedì un accordo con il centrocampista internazionale guineano Amadou Diawara, di 28 anni, per il suo ingaggio con il club pepinero per le prossime due stagioni, con opzione per una terza. Il mediano africano vanta una vasta esperienza internazionale e anche nella LALIGA HYPERMOTION, dopo il suo passaggio al C.D. Eldense.

Nato a Conakry e formatosi in club locali come Syli Authentic e FC Sequence, nel 2014 ha fatto il salto nel calcio europeo, unendosi al San Marino Club della Serie C italiana. La sua giovane età e le sue qualità hanno attirato l’attenzione di diversi club della massima serie, firmando nell’estate del 2015 per il Bologna. Solo un anno dopo è stato il Napoli ad assicurarsi i suoi servizi, con il quale ha debuttato in Champions League a soli diciannove anni. Con la squadra partenopea ha disputato tre stagioni, partecipando a competizioni europee in tutte e tre e totalizzando 74 presenze con la maglia azzurra.

Nell’estate del 2019, dopo tre stagioni a Napoli, Diawara è passato a un altro storico club della Serie A, la Roma. Con i giallorossi ha disputato 58 partite ufficiali nelle prime due stagioni, raggiungendo una semifinale di UEFA Europa League. Nel suo ultimo anno da romanista, con José Mourinho in panchina, ha conquistato il titolo di UEFA Conference League.

Nel 2022, il guineano ha iniziato una nuova avventura con l’Anderlecht in Belgio, dove è rimasto per due stagioni e mezza. Nella scorsa annata, dopo l’addio al Belgio, ha giocato la parte finale della stagione con il C.D. Eldense, segnando due gol in dodici partite dopo il suo arrivo nel mese di marzo.

A livello internazionale, Diawara è stato una presenza costante nella nazionale della Guinea dal suo debutto con la selezione maggiore nel 2018, disputando tre edizioni della Coppa d’Africa e partecipando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Centrocampista con grande capacità fisica e buon tocco di palla, Diawara arriva ora a Butarque per iniziare una nuova fase della sua carriera matura, con l’obiettivo di aiutare il Leganés nella stagione 2025/26. Il guineano indosserà la maglia numero 24 e si unirà agli allenamenti con i suoi nuovi compagni il prossimo lunedì".