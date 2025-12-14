Live Conte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"

Al termine della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Bluenergy Stadium di Udine per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.51 - Inizia la conferenza stampa.

In 20' del secondo tempo avete perso la partita, sono frutti di cosa? "Penso che l'analisi fatta rispecchia molto l'andamento della partita. Non è l'approccio, che è stato importante contro una squadra molto fisica. Nel primo tempo non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta, potevamo sfruttare meglio le occasioni. Dispiace che quando il vento inizia a girare contro, invece di portartelo dietro e prenderlo difronte, facciamo fatica a gestire queste situazioni. I primi 20' sono stati... è iniziato tutto da un fallo laterale dove ci sono stati rimpalli, lì ci siamo un po' intomoriti. Non è giustificabile, ma dopo quello abbiamo 20' dove abbiamo fatto veramente fatica. Annullati due gol e presa una traversa. Dobbiamo essere bravi a lavorare sull'aspetto mentale. In queste situazioni bisogna usare mestiere e astuzia, c'è bisogno che i ragazzi, soprattutto i più gradi, lo capiscono e indirizzino il mare in tempesta. Dopo abbiamo iniziato a giocare e abbiamo avuto anche le occasioni per fare gol, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare a lavorare, non perdere l'entisiasmo e la voglia di lottare, i ragazzi lo stanno facendo. Faccio difficoltà a muovere critiche, perchè vedo come lavorano i ragazzi, stanno facendo tutto nelle difficoltà. Noi giochiamo nella stessa maniera sia in casa che in trasferta, solo che diverse volte in trasferta succede che quando il vento è contrario non gestiamo quei momenti. Le statistiche sono chiare in trasferta, i ragazzi lo sanno. Ho detto ai ragazzi di continuare, loro sono incomiabili. L'annata è difficile e non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo difendere lo scudetto vinto l'anno scorso".

Come dopo i cambi non c'è stato lo stesso atteggiamento tattico visto col Qarabag? "Il cambio di Politano è sicuramente offensivo, abbiamo spostato Di Lorenzo centrale per avere un uno contro uno anche a destra con Politano. I cambi servivano a dare una sveglia, perché ci eravamo abbassati troppo e non riuscivamo più ad uscire. Metti Lobotka e Politano e sicuramente la situazione deve migliorare. Lascio Politano in panchina perchè non ho cambi offensivi, poi se mi volete dare suggerimenti... L'abbiamo fatto anche con il Qarabag, non è abbiamo fatto una cosa diveresa. In più abbiamo cercato di dare più palleggio con Elmas al posto di Lang alto. Abbiamo cercato di fare il possibile, i ragazzi lo stanno facendo, anche nei cambi e nelle rotazioni. Sappiamo che l'annata sarà con il vento contrartio, noi non vogliamo accettare questa situazione e lotteremo. Cercheremo di migliorare cercando di mantenere l'entusiasmo. Anche l'ambiente deve dare una mano, perché ci sono cose tanto oggettive che non puoi fare finta di niente. Noi abbiamo voglia di combattere e vogliamo difendere lo scudetto. Daremo sempre il massimo".

Note liete i rientri di Gutierrez e Lobotka: "Si oggi rientra Lobo, che aveva saltato Juve e Benfica per un problema non gravissimo che diventa grave quando giochi ogni tre giorni. Rientrato anche Gutierrez, quindi aggiungi due giocatori nuovi rispetto a quelli che non abbiamo".

18.02 - Termina la conferenza stampa.