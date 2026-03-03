Podcast Ag. Zerbin: "Ha vinto Scudetto della storia col miglior calcio del mondo!"

vedi letture

Furio Valcareggi, agente Fifa e procuratore di Zerbin che ha vinto lo scudetto nel Napoli nel 2023, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Conte ha fatto bene, ha avuto troppi infortuni, non ha allenato la squadra che avevano costruito in estate, però se iniziano a tornare i big, allora diventa una squadra davvero forte. Per farvela breve, Conte vince ed è sempre lì, è un esigente, è un martello, tratta i giocatori benissimo, li difende e li tutela sempre. Per me non va criticato, è un biennio bello, il suo, che poteva essere bellissimo. Peccato per gli infortuni ed è un peccato che non possa rivincere lo scudetto. La Champions invece è un obiettivo alla portata".

Chi è il miglior allenatore italiano oggi?

"Oltre a Conte ci metto Gasperini. Quando uno è bravo, è bravo. Ma anche Allegri cito. Sono allenatori bravi. Come Sarri. Poi ci sono i solisti che risolvono. Quando ti dicono, chi è più bravo tra Ronado e Messi, scatta il discorso della simpatia. Hanno fatto mille gol a testa, sono entrambi bravi, sono dello stesso livello. A me magari è più simpatico Messi".

Che giudizio dai al mercato di gennaio?

"Posso parlarvi di Lucca che conosco bene. Per me è un ottimo giocatore che non va mai messo da parte, prima o poi viene fuori. Ma a Napoli ha visto che era difficilissimo giocare, si è amareggiato, è andato in Inghilterra ma io lo avrei preso subito per la Fiorentina per il futuro. A Napoli non ha avuto fortuna ma è un ottimo giocatore. Mi sembra un pelino triste come ragazzo, strano, forse si arrende con facilità, magari servirebbe un temperamento superiore. Quando si è fuori squadra serve rabbia, non tristezza. Ma lui ha messo poche volte Conte in difficoltà per farlo giocare".

Tu sei anche agente di Zerbin:

"Zerbin ha un motore incredibile, trascina la squadra. Può fare l’esterno a tutta fascia, corre cento volte avanti e indietro. Nell’anno dello scudetto ha fatto quindici presenze e più di un’ora in Champions. Ha partecipato a quello scudetto storico, magico, con la squadra che giocava il miglior calcio al mondo. Questo nessuno glielo toglierà."

Un giudizio su Manna?

"È preparatissimo, educato, conosce il mondo del calcio. Lavora su tanti giocatori importanti. Io ho un ottimo giudizio di lui, non lo dico per fare il ruffiano. È serio, mantiene la parola. Spero di lavorarci ancora."