Conte-Napoli, ci siamo! Rai: "Annuncio a un passo! Svolta ADL-Manna con lista mercato super"

Antonio Conte resta al Napoli, ormai ci siamo. Conferma vicina per l'attuale allenatore. Lo spiega anche Ciro Venerato, giornalista, nel suo aggiornamento alla Rai: "Arrivano segnali e riscontri da Napoli, Torino e Milano. Nonostante il pressing di John Elkann (ci risultano più contatti con il numero uno bianconero) e le promesse dell'amico Chiellini (mercato e scelte indicate dal salentino), Antonio Conte intende proseguire in azzurro. Probabilmente De Laurentiis lo premierà anche contrattualmente (voci su aumento di stipendio tutte da verificare). Già incassato bonus doppio rispetto alla zona Champions.

La conferma che si va ormai verso questa direzione arriva da Milano. Allegri da domani mattina sarà libero di dire si al Milan (scade stasera l'impegno verbale col Napoli). Ora al limite dovrà solo stare attento a Marotta (ma il presidente nerazzurro è convinto di proseguire con Inzaghi nonostante le offerte arabe). La Juve priva di Conte (a Torino domenica e lunedì lo davano in arrivo, ma non avevano fatto i conti con De Laurentiis e il ds Manna che gli ha presentato una lista di mercato super) ora quasi certamente ripartirà da Tudor (non convince Mancini e Gasperini sta dialogando da tre giorni con la Roma). Non resta che attendere il comunicato ufficiale o un tweet di De Laurentiis, ma la nuttata sembra clamorosamente passata. Conte bis alle porte. Quasi un "quinto" scudetto per Aurelio: chapeau!", scrive Venerato.