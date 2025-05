Conte, non ha chiaro progetto e dirigenti Juve! Gazzetta: il Napoli ora è fiducioso

Ancora qualche ora di riflessione sulla proposta del Napoli per Antonio Conte, prima di annunciare la sua decisione che riguarda il suo futuro e dalla quale dipenderà anche quello della panchina dei campioni d'Italia. Chi circonda il tecnico salentino spinge per restare a Napoli, la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online scrive: "Ci hanno messo il carico la signora Elisabetta, hanno recitato la propria parte sia Oriali che Lukaku, ma quando arriva il momento della decisione bisogna starsene in una bolla e meditare freddamente, consapevoli ch'esistono pure le argomentazioni altrui e quelle contrattuali. Dice l'accordo firmato nell'estate del 2024, sei e mezzo più i bonus: e questo è un punto; dice la ragione: che il Napoli ha già messo una mano su De Bruyne, ne ha poi allungata un'altra su David e che comunque ci sono 150mln da versare sul mercato: mica male!".

Il suo passato lo tenta ma il progetto bianconero non è chiaro. Alla Juventus "la situazione è ancora un pochino opaca, o almeno così pare, e comunque la (ri)costruzione avrebbe bisogno di innesti sostanziosi eppure sostanziali. Sicuramente il fascino della maglia bianconera resta forte, ma Conte sta cercando di capire quale sia il nuovo progetto della Signora e soprattutto chi saranno i dirigenti con cui dovrà rapportarsi non solo durante la campagna acquisti ma anche nel corso di tutta la stagione. E quindi, considerando che la nuova Juve deve ancora prendere forma, la fumata azzurra, dal comignolo di casa Conte, ormai il Napoli se l'aspetta, avendo comunque avuto modo di cogliere qualcosa, mica sensazioni, nei contatti di ieri".