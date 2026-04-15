Conte o Allegri per la Nazionale? Gazzetta: "Decisione potrebbe essere anticipata al 13 maggio"
Nel giorno in cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiesto ad Antonio Conte di prendere una decisione sul suo futuro in fretta, il Milan ha confermato che Massimiliano Allegri rimane centrale nel suo progetto. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla della corsa al nuovo Commissario tecnico della nazionale.
La corsa alla panchina azzurra sta diventando una telenovela, spiega la rosea, il Napoli e il Milan, in lotta per il secondo posto in campionato, dovranno attendere l’evoluzione della corsa alla poltrona di presidente federale.
La data chiave
C'è una questione chiave per conoscere l'esito della vicenda: la scelta del Presidente Figc. Come scrive la rosea: "La tempistica dell’investitura però è incerta: se il 13 maggio ci sarà un solo candidato, i pezzi del puzzle andranno a posto più in fretta; altrimenti bisognerà aspettare il 22 giugno, il giorno delle elezioni in Figc".
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