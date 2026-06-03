Rasmus Hojlund è un calciatore del Napoli: la nota del club
"La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club". Questo l'annuncio del club azzurro, che sul proprio sito ufficiale comumica il riscatto dell'intero cartellino dell'attaccante.
Hojlund è un nuovo calciatore del Napoli
"Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all'esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus!" conclude la nota.
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