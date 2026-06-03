Rivoluzione tra i pali? Kovar nel mirino, sorpresa nelle gerarchie Meret-Milinkovic

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Con l'addio di Antonio Conte e l'imminente arrivo di Massimiliano Allegri, le gerarchie tra i pali sembrano essere state completamente rimescolate

Il futuro della porta del Napoli è tutt'altro che definito. Con l'addio di Antonio Conte e l'imminente arrivo di Massimiliano Allegri, le gerarchie tra i pali sembrano essere state completamente rimescolate. Non c'è più soltanto il ballottaggio tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic: nelle ultime ore è emerso con forza anche il nome di Matej Kovar, portiere della Repubblica Ceca e protagonista all'ultimo Mondiale.

Napoli, rebus portiere: Kovar entra in scena

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, il club azzurro starebbe valutando attentamente tutte le opzioni prima di prendere una decisione definitiva. "Il Napoli rimette in gioco il numero uno: il portiere", scrive il quotidiano romano, sottolineando come la situazione sia tornata completamente aperta dopo i recenti cambiamenti in panchina.

Al momento il reparto conta quattro elementi: Nikita Contini, Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic e il nuovo obiettivo Matej Kovar. Paradossalmente, l'unica certezza sembra essere proprio il terzo portiere. Come evidenzia il Corriere dello Sport, "la grande certezza riguarda l'interprete del ruolo meno impiegato in assoluto nella stagione precedente", ovvero Contini, che ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 2031 e continuerà a rappresentare una soluzione affidabile alle spalle dei titolari.

Meret, quotazioni in salita rispetto a Milinkovic

Per il resto, ogni scenario resta aperto. Molto dipenderà dalle valutazioni di Allegri, che una volta ufficializzato avrà l'ultima parola sulla composizione del reparto. Nel frattempo, però, sembrano cambiare gli equilibri interni. "L'idea dominante è che siano in ascesa le quotazioni di Meret e quelle di Milinkovic, invece, un tantino in ribasso", si legge ancora nel pezzo del Corriere dello Sport.