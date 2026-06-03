Boom Hojlund, valore raddoppiato! Per il CIES vale 100mln, quasi quanto Kvara

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Rasmus Højlund vale 100 milioni: il riscatto del Napoli e il boom del valore di mercato secondo il CIES del centravanti danese.

Rasmus Højlund è ufficialmente un calciatore del Napoli a titolo definitivo. Con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è infatti scattata la clausola prevista nell'accordo stipulato la scorsa estate con il Manchester United, che rendeva obbligatorio il riscatto dell'attaccante danese in caso di accesso alla massima competizione europea. Lo scorso agosto il club azzurro aveva versato 6 milioni di euro per il prestito del giocatore, mentre oggi ha corrisposto ulteriori 44 milioni di euro per l'acquisizione definitiva del cartellino. Højlund ha firmato un contratto che lo legherà al Napoli fino al 30 giugno 2030. Nella sua prima stagione in azzurro ha collezionato 44 presenze complessive, mettendo a segno 16 reti e confermando tutto il suo potenziale.

La classifica del CIES: Højlund vicino a Kvaratskhelia per valore

Contestualmente al riscatto, per Højlund arriva anche un importante riconoscimento sul piano internazionale. Il CIES (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha infatti pubblicato la nuova classifica dei 100 calciatori con il valore di mercato più elevato al mondo. Acquistato dal Napoli per una cifra complessiva di circa 50 milioni di euro, il centravanti danese ha praticamente raddoppiato la propria valutazione, raggiungendo quota 100,7 milioni di euro. Un dato che gli vale il 27° posto assoluto nella graduatoria mondiale e che certifica la crescita del suo valore sul mercato internazionale. Il dato più significativo per i tifosi azzurri riguarda però il confronto con Khvicha Kvaratskhelia. L'ex stella del Napoli, oggi al Paris Saint-Germain, occupa infatti la 26ª posizione con una valutazione stimata di 100,9 milioni di euro. Soltanto 200 mila euro separano i due giocatori, a conferma della straordinaria crescita registrata da Højlund nel corso della sua esperienza in maglia azzurra.

Di seguito la Top 30 dei valori di mercato secondo il CIES:

1) Lamine Yamal (FC Barcelona) – 358,1 milioni

2) Erling Haaland (Manchester City) – 227,3 milioni

3) Kylian Mbappé (Real Madrid) – 165,7 milioni

4) Michael Olise (Bayern Monaco) – 140,5 milioni

5) Morgan Rogers (Aston Villa) – 136,8 milioni

6) Désiré Doué (Paris Saint-Germain) – 133,2 milioni

7) Kenan Yildiz (Juventus) – 133,0 milioni

8) Nico O'Reilly (Manchester City) – 125,0 milioni

9) Arda Güler (Real Madrid) – 124,8 milioni

10) Pau Cubarsí (FC Barcelona) – 124,6 milioni

11) Florian Wirtz (Liverpool) – 124,1 milioni

12) Pedri González (FC Barcelona) – 120,6 milioni

13) Jude Bellingham (Real Madrid) – 120,3 milioni

14) Yan Diomandé (RB Leipzig) – 118,7 milioni

15) Hugo Ekitike (Liverpool) – 118,3 milioni

16) João Neves (Paris Saint-Germain) – 117,1 milioni

17) Fermín López (FC Barcelona) – 115,9 milioni

18) Estêvão Willian (Chelsea) – 113,4 milioni

19) Dean Huijsen (Real Madrid) – 112,0 milioni

20) Bukayo Saka (Arsenal) – 111,2 milioni

21) Cole Palmer (Chelsea) – 110,6 milioni

22) Julián Álvarez (Atlético Madrid) – 109,6 milioni

23) João Pedro (Chelsea) – 108,0 milioni

24) Ryan Gravenberch (Liverpool) – 106,8 milioni

25) Aleksandar Pavlović (Bayern Monaco) – 105,2 milioni

26) Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) – 100,9 milioni

27) Rasmus Højlund (Napoli) – 100,7 milioni

28) Antoine Semenyo (Manchester City) – 100,7 milioni

29) Enzo Fernández (Chelsea) – 100,6 milioni

30) Rayan Cherki (Manchester City) – 100,5 milioni