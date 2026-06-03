Allegri-Napoli, ci siamo? E’ insieme al ds Manna: attesa per la risoluzione con il Milan

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Napoli, rivoluzione in panchina e mercato: Conte saluta sui social e il club azzurro annuncia il riscatto di Højlund. Attesa per Allegri

Giornata di passaggi formali ma dal grande peso in casa Napoli. È arrivato infatti l’addio ufficiale di Antonio Conte, che ha voluto mandare ancora un messaggio alla tifoseria e alla città prima che sia lui che la squadra inizino rispettivamente il loro nuovo percorso. Il tecnico salentino, infatti, ha affidato ai social il suo messaggio d’addio al Napoli dopo la conclusione della sua esperienza in azzurro: “Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di cuore NAPOLI". Contestualmente è stato formalizzato anche il riscatto di Rasmus Højlund, maturato in seguito alla qualificazione del Napoli in Champions League.

Manna insieme ad Allegri: ultimi dettagli prima della firma

In queste ore, riferisce Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna si troverebbe insieme a Massimiliano Allegri, impegnati a definire gli ultimi dettagli prima della firma. L’allenatore deve ancora liberarsi dagli ultimi vincoli contrattuali con il Milan, ma il suo approdo al Napoli appare ormai imminente. L’intesa è praticamente raggiunta e si attende soltanto il passaggio formale per ufficializzare l’inizio della nuova era tecnica azzurra.