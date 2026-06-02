Champions League 2026/27, tutte le qualificate: Napoli in terza fascia
Il calcio europeo che conta è quello della Champions League ed il Napoli c’è. Gli azzurri sono matematicamente qualificati alla Champions League 2026/27 e occupano la terza fascia del sorteggio con un coefficiente UEFA di 63.000 punti, dopo l'ultimo percorso Champions decisamente deludente ed un anno di assenza da tutte le coppe europee. Uno scenario penalizzante fino ad un certo punto considerando le modalità del nuovo sorteggio (in programma a Nyon, in programma il 27 agosto 2026) che ti mette a confronto con rivali di ogni urna.
L’Italia in Champions 2026/27: quattro squadre, quattro fasce diverse
Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta: una distribuzione che fotografa perfettamente il peso del ranking UEFA nel nuovo sistema della competizione. I nerazzurri partiranno dalla prima fascia, forti di un ranking UEFA da 127.000 punti. I giallorossi saranno in seconda fascia con 97.750 punti grazie agli ultimi anni tra Conference ed Europa League. Il Como, alla sua prima avventura europea, partirà dalla quarta fascia con un coefficiente di 19.989.
Le fasce per il sorteggio: tutte le 36 squadre
Il quadro definitivo emergerà soltanto dopo i playoff di agosto e il successivo sorteggio UEFA che definirà gli accoppiamenti della fase campionato. Di seguito la situazione attuale con gli asterischi per le posizioni che verranno determinate dai preliminari (per ora inserite in griglia le squadre con ranking superiore).
FASCIA 1 - Squadra | Coefficente
PSG (FRA) |132.000|
Bayern Munich (GER) |147.500|
Real Madrid (ESP) |144.500|
Liverpool (ENG) |130.000|
Inter (ITA) |127.000|
Manchester City (ENG)|125.500|
Arsenal (ENG) |118.000|
Barcelona (ESP) |113.250|
Atlético Madrid (ESP)|104.750|
FASCIA 2 - Squadra |Coeff. |
Borussia Dortmund (GER) |100.750|
AS Roma (ITA) |97.750 |
Sporting CP (POR) |84.000 |
Aston Villa (ENG) |83.000 |
Porto (POR) |80.750 |
Manchester United (ENG)|76.500 |
Club Brugge (BEL) |75.250 |
Real Betis (ESP) |74.500 |
PSV (NED) |71.250 |
FASCIA 3 - Squadra |Coeff.
Feyenoord (NED) |71.000 |
Lille (FRA) |68.750 |
Lione (FRA) |65.750 | *3°preliminare
Bodø/Glimt (NOR) |64.000 | *3°preliminare
Napoli (ITA) |63.000|
Leipzig (GER) |61.000 |
Villarreal (ESP) |59.000 |
Shakhtar Donetsk (UKR)|56.250 |
Galatasaray (TUR) |53.500 |
FASCIA 4 - Squadra | Coeff.|
Red Star Belgrade (SRB) |46.500| *2°preliminare
Dinamo Zagreb (CRO)|46.500| *2°preliminare
Celtic (SCO) |44.000| *playoff
Slavia Praha (CZE) |44.000|
Slovan Bratislava (SVK) |36.000| *2preliminare
Stuttgart (GER) |27.500|
Lech Poznan (POL) l 27.250| *2preliminare
Como (ITA) |19.989|
RC Lens (FRA) |16.699|
LE DATE DI PRELIMINARI E PLAYOFF
Primo turno preliminare: 7 e 15 luglio
Secondo turno preliminare: 21-29 luglio
Terzo turno preliminare: 4-11 agosto
Playoff: 18/19-25/26 agosto
IL SORTEGGIO DELLA FASE CAMPIONATO
Giovedì 27 agosto a Nyon il sorteggio della fase campionato
LE DATE DELLA FASE CAMPIONATO
1^ giornata: 8-10 settembre 2026
2^ giornata: 13-14 ottobre 2026
3^ giornata: 20-21 ottobre 2026
4^ giornata: 3-4 novembre 2026
5^: giornata: 24-25 novembre 2026
6^ giornata: 8-9 dicembre 2026
7^ giornata: 19-20 gennaio 2027
8^ giornata: 27 gennaio 2027
LE DATE DEI TURNI SUCCESSIVI
Playoff (16/17 febbraio-23/24 marzo)
Ottavi (9/10-16/17 marzo)
Quarti (6/7-13/14 aprile)
Semifinali (27/28 aprile-4/5 maggio)
Finale (5 giugno) al Metropolitano di Madrid
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