Gila vuole il Napoli! Sportitalia: "Lazio vuole tenerlo, ma lui lo ribadirà a Gattuso!"

vedi letture

Ultimissime calciomercato Napoli, tutto su Gila: la volontà del giocatore e la posizione della Lazio

Mario Gila vuole a ogni costo il Napoli. E' quanto svela l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, aggiungendo che il giocatore al momento non ha alcuna intenzione di cambiare idea. Pur essendo legatissimo alla Lazio, il difensore scuola Real Madrid ha fatto la sua scelta anche se "non farà dichiarazioni pubbliche per un rispetto che persiste e che mai cesserà".

Gila-Napoli, la stima di Allegri

L'arrivo a Napoli di Max Allegri, che lo stima tantissimo, potrebbe risultare decisivo perché il tecnico toscano lo avrebbe voluto al Milan anche se il club azzurro si era già mosso ancor prima di scegliere il nuovo allenatore. Il Napoli dunque ha le idee chiare su come rinforzare il pacchetto di difensori centrali e garantire ad Allegri un giocatore assolutamente gradito.

Gila alleato del Napoli: incontrerà Gattuso per andar via

Secondo Alfredo Pedullà, presto Gila avrà un confronto con Gattuso e ribadirà le sue intenzioni, poi deciderà la Lazio. Il club biancoceleste "potrebbe però anche trattenerlo fino alla scadenza ma con motivazioni chiaramente in ribasso". Il Napoli è pronto a fare un’offerta importante per il cartellino, malgrado un contratto in scadenza tra poco più di un anno.