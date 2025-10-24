Conte, scelto il modulo: ecco i possibili cambi di formazione per l'Inter

vedi letture

Per la formazione non ci saranno grandi stravolgimenti dopo la debacle, solo qualche cambio. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con le ultime in vista della partita di domani contro l'Inter.

"Le valutazioni sono in corso e riguardano la difesa, ma non solo. Anzi, si comincia dalla porta. Sì, perché Milinkovic-Savic, titolare nelle ultime quattro, potrebbe lasciare il posto a Meret. Una possibilità che Conte sta valutando. Un’ipotesi da non escludere ricordandosi del dualismo di cui parlava l’allenatore del Napoli in ritiro. Della staffetta tra i pali. I due, disse, si sarebbero alternati, soprattutto a inizio stagione. Ma le riflessioni sono vive anche per la difesa. Quattro maglie per due posti al centro". Conferme a centrocampo con i Fab Four titolari e con Gilmour al posto di Lobotka.