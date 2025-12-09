Radio TN "Ci vediamo presto!", Lukaku viaggia verso il ritorno: oggi lavoro col pallone

"Ci vediamo presto, dai" ha detto questa mattina Romelu Lukaku alla stampa presente alla vigilia della gara contro il Benfica, come raccontato dal nostro inviato nel corso di Radio TuttoNapoli. Manca davvero poco per il rientro tra i convocati dell'attaccante azzurro che quest'oggi ha lavorato sul campo con il pallone e questo testimonia che non siamo così lontani dal ritorno tra i convocati.

Lukaku aveva rimediato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Un tiro dal limite, poi il dolore, l'attesa per gli esami e alla fine il bivio. La scelta, alla fine, era stata quella della terapia conservativa e non dell'operazione. La prima parte di riabilitazione è stata fatta in Belgio tra Bruxelles e il centro Move to Cure di Anversa, poi nella settimana di Napoli-Como dell'1 novembre il rientro in Italia. Ora il belga scalda i motori per ritrovare la migliore condizione.