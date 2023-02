Da 0 a 10: i quattro gol di Osimhen, Spalletti se ne fotte del turnover, gli insulti choc a Maradona e la decisione su Kvara

Il Napoli batte lo Spezia con gli scatenati Kvaratskhelia e Osimhen. Spalletti conferma la squadra che aveva battuto la Roma.

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero ai miserabili che infangano la memoria di Maradona, umiliati tre volte. Prima della gara, quando Osimhen ha dato loro una lezione di vita e semplicità, inerpicandosi sino un curva per scusarsi con una tifosa per una pallonata. Durante la gara, con i cori che certificano un sottosviluppo che è già una condanna peggiore del 41 bis. Dopo la gara, con le tre reti che sanno di lezione. La vita è uno specchio: se ci vomiti odio non ricevi in cambio nulla di buono.

Uno l’assist, che più che altro è manifesto ideologico: Kvara che solo davanti al portiere concede il bis a Osimhen, Victor che col dito indica il compagno per dire al mondo ‘È suo’ che è meglio di un gol. La rinuncia che si fa gioia, il passo indietro del singolo che diviene rincorsa per il collettivo. Come togliersi una costola e non avere rancori, non come Adamo con Eva insomma.

Due palloni sgonfi nei primi 12’: ci hanno provato così a fermare quei due demoni nati a 8910 km di distanza, che il fato ha accoppiato sullo stesso rettangolo di gioco. Da Lagos a Tblisi, fino a Napoli col fiato sospeso: 27 gol e 18 assist nello spazio di un abbraccio. A stringersi sono Victor e Khvicha, che al prossimo Festival potrebbero cantare ‘Siamo la coppia più bella del mondo’ senza timori di smentita.

Tre reti per tre punti mica così scontati. Lo Spezia è spigoloso, il campo con le misure da calciotto che toglie respiro alla manovra, i precedenti del passato ad evocare cattivi pensieri. Il Napoli di quest’anno ha la pazienza delle madri, che sperano in risposte differenti a domande che ti fanno da una vita. Al Picco gli azzurri mettono un primordiale insegnamento: “dalle e dalle, se piega pure 'o metalle”. Prima piegati, poi spezzati (Spezzare lo Spezia suonava bene). “E pure quest’anno lo Spezia se lo semo levato dalle palle”.

Quattro cambi, tre cambi, sette cambi: alla fine zero cambi. Spalletti smentisce, smorza, accolte sul nascere le voci sul turnover in vista della Champions. Se ne fotte del turnover Luciano, sceglie gli stessi 11 della Roma e lo fa con uno scopo ben preciso: il Napoli non molla, nulla. Niente. Mai. Ha solo il Napoli come riferimento, non le altre. Non è una corsa a tappe, è diventato un record dell’ora. Cannibale, come Eddy Merckx: “Pedala. Tanto o poco, o finché te la senti. Ma pedala”.

Cinque ore a +16 (in attesa del derby di Milano), dopo l’estate rovente degli A16. Mefistofelica ironia della sorte, il premio ad un lavoro fatto con serietà. Il campionato falsato non è quello che sta dominando il Napoli. I campionati falsati sono quelli, eventualmente, in cui è stata alterata la competizione comprando calciatori che non si potevano acquistare. Non ci provate nemmeno a inquinare quest’acqua cristallina che si fa onda pronta a travolgere il pallone dal suo torpore.