Da 0 a 10: la resa storica di Juric, i 15 punti ridati alla Juve, Spalletti lancia la bomba alle Tv e gli orologi molli di Kvara

Il Napoli con la doppietta di Osimhen e le reti di Kvaratskhelia e Ndombele batte anche il Torino. Grande prova di Di Lorenzo, esaltato da Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero a chi prova a spostare la telecamera altrove. A chi non comprende, a chi finge di non capire, a chi mentre la storia si compie si perde nelle quisquilie. Questa squadra è di tutti, dovrebbe essere di tutti, quelli che amano un pallone che rotola. È un evento eccezionale, una sfilata verso la gloria, la bellezza che si fa azione, l’immenso che si comprime dentro ad un rettangolo verde. “L’amore è l’insostituibilità” scrive Paolo Sorrentino in ‘Hanno tutti ragione’. Impossibile non amare questi insostituibili. E c’è chi ancora rivenda le penalizzazioni: ridicoli.

Uno il gol in campionato, dopo quello in Champions, di Ndombele. Frizzantino Tanguy, che sfrutta il cioccolatino di Kvara confermando il fiuto in zona gol. Sprazzi di un talento ancora incatenato ad una condizione psicofisica a caccia di una definitiva consacrazione. Bello l’abbraccio e i sorrisi con l’amico Kvara, una storia di amicizia come nel film Io&Marley: “Se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo”. E pure tanti assist.

Due aprile, si torna in campo il due aprile contro il Milan. atto primo, di tre atti tutt’altro che da Amici Miei. Pioli prova a spostare la pressione, fa il giochino di tirare in mezzo la storia che a Napoli hanno esultato per il sorteggio. Pioli, quello che qualche volta ha ricordato che non meritava di perdere contro il Napoli all’andata, prova a fare il furbo. Sottovalutare il diavolo sarebbe imperdonabile leggerezza, la sfida in campionato è un cucchiaino per insinuarsi nella testa dei rossoneri.

Tre come il tre a zero che meriterebbe narrazione autonoma rispetto a tutto il resto della gara. È quadro da esporre in una mostra tutta sua, vale ben oltre il prezzo del biglietto perchè è visione di infinito. È geometria che si applica al gioco, la testimonianza che la perfezione può essere raggiunta. Ora che quell’azione è nella testa, per sempre, ogni tanto ripromettiamoci di chiudere gli occhi, ripensare a questo gol, con What a Wonderful World a fare da colonna sonora. Estasi.

Quattro gol, una passeggiata di salute. Le invasioni del Napoli non sono barbariche, non necessitano di grande spargimento di sangue perchè ci sono guerre che vale la pena combattere ed altre che non devono nemmeno iniziare. Troppo il divario, la distanza, la differenza, al punto che Juric pare quasi imbarazzato nelle interviste. Vorrebbe dire: “Ci hanno massacrati, siamo durati una decina di minuti dopo il gol di Osimhen”. Non può dirlo, ma lo sa. Lo sanno tutti. Un cammino inarrestabile, nonostante qualcuno stia provando a ridare sul campo i 15 punti alla Juve. Il Paradiso dopo l’Inferno: “Non temer; ché 'l nostro passo non ci può tòrre alcun: da tal n'è dato”.

Cinque quintali, un macigno più che un sassolino. Spalletti ne ha dovute sentire di cazzate, delle sue squadre che crollano in primavera, del nuovo campionato che iniziava dopo il Mondiale. Lapidario Luciano in conferenza: “Si diceva che avremmo avuto problemi dopo la sosta. Li hanno avuti gli altri”. Colonna sonora consigliata: Respect, di Aretha Franklin.