Raspadori, ADL dà l'ok alla cessione: il motivo riguarda anche lo stipendio

Arriva da De Laurentiis l'ok all'eventuale cessione di Jack Raspadori. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa il punto della situazione sul futuro dell'attaccante del Napoli. "Sul versante delle uscite è arrivata infatti pure la prima vera richiesta per Giacomo Raspadori: 30 milioni dall'Atletico di Madrid. Aurelio De Laurentiis è disposto a trattare, anche se ne chiede almeno 40. Il jolly offensivo di Antonio Conte ha uno stipendio alto e per il presidente ci sarebbe dunque la possibilità - salutando Jack - di abbassare un po' il monte ingaggi. Il Napoli ne ha bisogno per completare il mercato in entrata".

Raspadori, 25 anni, nazionale italiano, è a Napoli dal 2022. Ha segnato gol pesanti per i due scudetti vinti pur non essendo mai stato realmente titolare. In totale sono state 18 le reti complessive il 109 presenze in azzurro. Lo scorso anno preziosi i gol contro Venezia, Genoa e Lecce. Un giocatore jolly, utile in ogni ruolo, apprezzato da tutti gli allenatori: attaccante, seconda punta, esterno e anche mezzala. Raspadori ha voglia di giocare di più - nell'anno del Mondiale - e per questo si valuta l'ipotesi della cessione a titolo definitivo. Anche perché il contratto è in scadenza nel 2027. Valutazioni in corso e diverse offerte sul tavolo.