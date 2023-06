Da Parigi - PSG su Osimhen, il Napoli pretende 180mln! La reazione dei parigini

Cifra esorbitante, che farebbe del capocannoniere delle Serie A il secondo giocatore più caro al mondo.

Victor Osimhen, fa gola a tanti top club d'Europa: Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United e PSG, il club parigino è alla ricerca di un rinomato numero 9 per rafforzarsi offensivamente. Il ds del PSG Campos è molto attratto dal profilo del nigeriano, che conosceva al Lille. Secondo Le Parisien, il club napoletano avrebbe chiesto 180 milioni di euro ai parigini per la cessione. Cifra esorbitante, che farebbe del capocannoniere delle Serie A il secondo giocatore più caro al mondo.

La reazione del PSG - Difficile, sempre secondo il quotidiano francese, immaginare che il Psg a queste condizioni aderisca a questa richiesta, definita 'folle' del Napoli. Come l'episodio di Milan Skriniar della scorsa stagione, dove l'Inter chiese 80 milioni di euro al club parigino, quest'ultimo non ha più intenzione di entrare in partita in rilancio. Anche se hanno una disposizione economica maggiore rispetto allo scorso anno, i vertici parigini non investiranno una somma del genere solo su Osimhen.