ADL e la questione Maradona, stasera vertice con Manfredi: le questioni sul tavolo

Secondo quanto riportato da Repubblica, il patron azzurro è atteso oggi a Napoli dopo essere stato all'estero.

Aurelio De Laurentiis torna a Napoli: in programma un vertice con il Sindaco Gaetano Manfredi sul futuro dello stadio Maradona. Secondo quanto riportato da Repubblica, il patron azzurro è atteso oggi a Napoli dopo essere stato all'estero. Il presidente assisterà dal vivo alla prossima sfida casalinga al Maradona, terzultima gara del campionato, ma già stasera è previsto un incontro riservato con il sindaco Gaetano Manfredi per discutere della situazione dello stadio.

Sul tavolo, il progetto per la riapertura del terzo anello del Maradona, chiuso da 21 anni. Manfredi presenterà il piano a De Laurentiis chiedendo chiarezza sugli investimenti del club per il necessario restyling. In caso contrario, l’amministrazione comunale valuterà la ricerca di finanziatori alternativi spiega il quotidiano.