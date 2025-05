Gazzetta ed un clamoroso incastro: “Napoli-Cagliari si potrebbe giocare di mercoledì"

Oggi verranno ufficializzate le date della penultima giornata di campionato, prevista in blocco domenica 18 maggio, ma soggetta a variazioni

La Lega Serie A si prepara a gestire un finale di stagione infuocato, con lo spettro - tra le altre cose - di uno spareggio scudetto tra Napoli e Inter. Oggi verranno ufficializzate le date della penultima giornata di campionato, prevista in blocco domenica 18 maggio, ma soggetta a variazioni per esigenze legate a salvezza, Europa e, soprattutto, alle finali europee. Il regolamento prevede la possibilità di spezzare il turno "in più blocchi", garantendo però la contemporaneità tra le squadre con lo stesso obiettivo.

L’Inter, impegnata nella finale di Champions League contro il PSG il 31 maggio, rappresenta una variabile determinante. Se i nerazzurri e il Napoli dovessero arrivare a pari punti dopo l’ultima giornata, lo spareggio per il titolo sarebbe inevitabile. Per questo la Lega sta valutando di anticipare Napoli-Cagliari e Como-Inter a mercoledì 21 o giovedì 22 maggio. Una scelta - scrive La Gazzetta dello Sport - che permetterebbe di giocare lo spareggio domenica 25 (preferita dall’Inter) o, in alternativa, lunedì 26, ipotesi poco gradita ai nerazzurri per la vicinanza alla finale di Monaco.