Il personaggio chiave per portare De Bruyne al Napoli (con un biennale): il retroscena

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come questo sia un segnale tutt’altro che banale

Madame Michèle Lacroix è una delle chiavi nella trattativa per vestire d'azzurro Kevin De Bruyne: la moglie del belga è stata avvistata di recente a Napoli, impegnata in una perlustrazione per conto della famiglia, con l'obiettivo di cercare casa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come questo sia un segnale tutt’altro che banale, considerando il legame che unisce lei e la stella del City alla città partenopea, frequentata più volte in passato ai tempi dell’amicizia con Dries Mertens. Non a caso, la coppia ha scelto la Penisola Sorrentina — precisamente Sant’Agnello — per celebrare il matrimonio nel 2017.

Oggi, anni dopo quella data, si apre una possibilità da cogliere: Kevin De Bruyne ha annunciato l’addio al Manchester City al termine della stagione, dopo un decennio di trionfi in Premier League. A 33 anni (ne compirà 34 il prossimo 28 giugno), è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Forse l’ultimo, ma non per questo meno ambizioso. Il Napoli, tornato ai vertici della Serie A e destinato a riabbracciare la Champions League, rappresenta un’opzione concreta e affascinante. L’idea è quella di un contratto biennale, con un’offerta basata su stipendio e bonus alla firma.