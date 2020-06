Dalla Colombia - Ospina può lasciare Napoli! Offerta della Roma: lo ha scelto come nuovo portiere

La Roma piomba su David Ospina. Lo si legge su Balon Central, fonte colombiana, che racconta di un'offerta presentata dai giallorossi per convincere il portiere a vestire il giallorosso nella prossima stagione, quando probabimente partirà Pau Lopez per motivi di bilancio. Ospina, oggi, è il titolare di Gattuso, ma dall'anno prossimo - questo il volere di De Laurentiis - la porta tornerà tra le mani di Meret. Dunque non è da escludere l'addio dell'esperto colombiano, un riferimento per l'attuale allenatore ma anche un possibile sacrificabile quando quest'annata andrà in archivio.