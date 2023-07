Dalla Francia - Danso vuole il Napoli, salta il rinnovo col Lens!

Svolta sul futuro di Kevin Danso. Il difensore era ad un passo dal rinnovo di contratto col Lens

Svolta sul futuro di Kevin Danso, austriaco, anni 24, una delle priorità del Napoli per l'erede di Kim. Il difensore era ad un passo dal rinnovo di contratto col Lens (l'attuale scadenza è fissata per il 2026), ma come riporta Footmercato l'offensiva del club di De Laurentiis cambia tutto. Il centrale ora vorrebbe l'azzurro ma non andrà allo scontro col Lens che non vuole cederlo. Vedremo come andrà a finire.