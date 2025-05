Napoli-Florentino Luis, parti vicinissime! Offerta verbale per Sudakov: cifre e dettagli

Piovono conferme sull’interesse del Napoli per Florentino Luis, centrocampista di 25 anni del Benfica. Ne parla Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, facendo il punto sulle mosse di mercato del club azzurro: “L’accordo con il giocatore non è distante, anzi: le parti sono vicinissime. Il Napoli ha proposto un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Manca ancora l’accordo con il Benfica, il Napoli nelle prossime settimane deciderà se avanzare in modo concreto o meno. Ma il Napoli lavora su più fronti e ha già presentato un’offerta verbale allo Shakhtar Donetsk di 35 milioni più 5 pagabili in 5 anni per Georgiy Sudakov. Bisognerà capire se il club azzurro deciderà di affondare fino ad arrivare alle firme”.