De Bruyne-Napoli, dal Belgio: "Ai legali confermato che Conte resta! Rifiutata offerta choc del Fenerbahçe"

vedi letture

Sui social, su X, l’esperto di mercato belga Sacha Tavolieri ha fornito ulteriori dettagli sull'affare De Bruyne-Napoli ormai in dirittura d'arrivo. Ma ci sono anche novità legate al futuro della panchina azzurra. Pochi giorni e tutto sarà molto più chiaro.

"Negli ultimi colloqui tra i legali di Kevin De Bruyne e il Napoli è stato confermato che Antonio Conte dovrebbe rimanere. Durante le trattative, KDB ha ricevuto dal Fenerbahçe un'offerta da 25 milioni netti per un contratto biennale. Ma come comunicato il 12 maggio, ha scelto il Napoli. Non c'è via d'uscita".