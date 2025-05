Ufficiale Il Napoli e Antonio Conte avanti insieme, arriva l’annuncio di ADL: "Avanti tutta!"

Adesso è ufficiale: il Napoli e Antonio Conte vanno avanti insieme. Ad annunciarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, che su X scrive: “AVANTI TUTTA. PIU’ FORTI DI PRIMA!”.

L'allenatore, dopo qualche giorno di riflessione e dopo aver ricevuto garanzie dalla società, ha deciso di proseguire la sua avventura in azzurro. In serata il tecnico salentino ha confermato la volontà di restare durante un incontro con il presidente De Laurentiis, l'amministratore delegato Chiavelli e il direttore sportivo Manna. Nel corso del summit sono stati fatti passi avanti anche nella definizione del programma di potenziamento della squadra. Manna avrebbe concordato con l'allenatore i passi da fare per raggiungere alcuni obiettivi stabiliti dal tecnico per affrontare la prossima stagione nella maniera migliore.

Spazzate via, dunque, tutte le indiscrezioni su un addio anticipato di Conte e le voci molto insistenti dei giorni scorsi su un possibile ritorno alla Juventus. Una decisione, quella di proseguire la sua avventura in azzurro, che ha anche scatenato la rabbia social di tantissimi supporters bianconeri. Gioia e soddisfazione, invece, per i tifosi azzurri, che speravano nella permanenza a Napoli del condottiero del quarto scudetto. E ora la città sogna in grande.