Conte, corte Juve è stata spietata: così ADL lo ha convinto a respingerla

Oggi alle 08:00

Antonio Conte sarà ancora l’allenatore del Napoli. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ripercorre le tappe che hanno portato alla conferma dell'attuale allenatore azzurro che, si legge, ora "difenderà lo scudetto appena conquistato dopo il capolavoro compiuto con la squadra, guiderà la squadra in Champions, si giocherà la Coppa Italia e anche la Supercoppa italiana: tutto. E sempre con la stessa ferocia".

Il quotidiano spiega che "Aurelio De Laurentiis lo ha convinto a respingere la corte della Juve, spietata negli ultimi giorni, e ad allontanare il pensiero di interrompere in anticipo il rapporto con argomenti serissimi. Evidentemente irrinunciabili". Oltre ad Adl, "fondamentale anche il lavoro nell’ombra del ds Manna, quest’anno come il precedente: intermediario, sarto, ponte e operativo di un mercato inaugurato con il colpo d’autore De Bruyne". Insomma, ancora tutti insieme per altri importanti traguardi.