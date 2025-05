Napoli-Conte, Juventus spiazzata! Rai: Allegri attende ADL, Milan in standby

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha riferito gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte attraverso il sito RaiSport: "Juve in attesa delle decisioni di Conte. Parimenti Igor Tudor. Che tifa per ADL: se convincesse Conte resterebbe in bianconero. Da Torino ci escludo una terza via (Mancini e Gasperini). O arriva Conte o resta il croato. Legato alla decisione di Conte anche il Milan.

Max Allegri ha già dato disponibilità ad Aurelio De Laurentiis, ma entro fine settimana attende notizie ufficiali. Milan in stand by quindi. La Juve resta col fiato sospeso. Era convinta di poter iniziare le trattative con il tecnico salentino già nei prossimi giorni ma il rinvio di stasera ha sicuramente spiazzato tutto l'ambiente juventino. Lo abbiamo già detto alla 'Domenica Sportiva', De Laurentiis aveva promesso battaglia e non aveva alzato bandiera bianca. La squadra (e Manna) ha fatto il resto. Napoli e i napoletani col fiato sospeso. In compagnia di Igor Tudor".