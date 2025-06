De Bruyne-Napoli, nessun problema: spunta indizio che tranquillizza i tifosi

Non ci sono intoppi, non ci saranno problemi. Kevin De Bruyne sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che l'accordo è ormai definito e spunta l'indizio che non lascia spazio a dubbi: "Napoli, la città, ha giocato un ruolo importante in questa trattativa giunta ormai al rettilineo finale.

I coniugi De Bruyne, infatti, sono stati spesso ospiti dei Mertens all’epoca in cui Dries faceva scintille da queste parti, e tra l’altro a fine giugno 2017 si sono sposati proprio a Sant’Agnello, due passi da Sorrento. Non è un caso che la decisione della famiglia è stata di acquistare una villa nella zona di Posillipo, e non di prendere una casa in affitto. I presupposti, insomma, sono sempre stati molto interessanti se non dei migliori".