Ultim'ora De Bruyne-Napoli, Romano: "Migliorata l'offerta, pausa di riflessione del belga e decisione"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale ha parlato della trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne attravarso il proprio canale Youtube: "ll Napoli sta davvero andando avanti per trovare un accordo per ingaggiare Kevin De Bruyne. È una grande battaglia con i Chicago Fire, che hanno presentato una proposta molto importante al giocatore già ad aprile. Quella proposta è ancora sul tavolo. Poi il Napoli ha migliorato la sua offerta nelle ultime ore, proponendo un accordo triennale per Kevin De Bruyne: 6 milioni di euro netti per la prima stagione, 6 milioni di euro netti per la seconda stagione, 5 milioni di euro netti per la terza stagione, più un compenso a parte per la firma di Kevin De Bruyne.

Quindi il giocatore si prenderà la sua pausa da lunedì. Incontrerà i suoi agenti. Incontrerà la sua famiglia, un aspetto fondamentale per la sua decisione, e poi deciderà cosa fare in futuro. Con il Napoli e i Chicago Fire che insistono, non siamo a conoscenza di alcun interesse da parte del Liverpool o dei club di Premier League in generale, che al momento non sono in trattativa con De Bruyne. Vediamo quindi tra Napoli e Chicago chi riuscirà a convincere il giocatore. Ma il Napoli nelle ultime 24 ore ha spinto molto, migliorando la sua proposta".