Demme out dai titolari anche senza Lobotka: è fuori dai piani di Garcia?

Fonte: di Pierpaolo Matrone

Quando venerdì, al primo (e per ora unico) giorno d'allenamento nel ritiro di Castel di Sangro, avevamo visto Stanislav Lobotka abbandonare anzitempo l'allenamento del pomeriggio con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro, ammettiamo di aver mostrato gioia - con l'abitudine di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno - per Diego Demme. L'amichevole con l'Hatayspor - credevamo - era l'occasione giusta per rivederlo all'opera e capire se, dopo aver collezionato appena 7 presenze e meno di 150' la scorsa stagione, anche lui potesse fare al caso di Rudi Garcia, se il nuovo corso tecnico poteva sposarsi bene con le sue caratteristiche, se per lui in questo Napoli poteva esserci o no un po' di spazio in più rispetto all'annata passata.

La risposta è arrivata al momento del consueto tweet del club che annunciava la formazione ufficiale. Niente Demme. E, pur di non schierarlo, addirittura spazio al 4-2-3-1 (l'undici era stato comunicato con questo modulo, poi il campo l'ha smentito). Poi, quando la partita è cominciata, ancora peggio. Niente 4-2-3-1, Napoli in campo col 4-3-3 e addirittura nel ruolo di vertice basso al posto di Lobotka c'era Anguissa, scalato al centro per rimpiazzarlo, malgrado di mezzali ce ne fossero poche.

Anche senza lo slovacco, insomma, il centrocampista ex Lipsia se ne stava lì in panchina, forse anche un po' deluso, per poi entrare soltanto all'ora di gioco insieme a tutte le altre seconde linee. E se non è un indizio, poco ci manca: Demme pare fuori dai piani di Garcia, con le valigie già pronte in albergo, pronto ad andar via alla prima offerta buona. I test pre-campionato servono anche a questo, a disegnare i possibili scenari, a dare un colore definito alle idee per l'avvenire: quelle su Demme, a quanto pare, non sono azzurre. Il futuro sarà altrove.