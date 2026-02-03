Di Lorenzo, gioia grande dopo consulto: niente operazione, i tempi di recupero

Per Giovanni Di Lorenzo domenica è stata una giornata molto positiva e riempita da un ottimismo che ieri s’è trasformato in gioia senza freni: nessun problema ai crociati e nessuna necessità di intervenire chirurgicamente. Tutto confermato, insomma, come da copione: in realtà non c’erano già dubbi domenica e il mondo azzurro era pronto a festeggiare il pericolo scampato di una stagione già finita, ma in certi casi conviene conservare un pizzico di prudenza.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Dopo il consulto tra Mariani, il responsabile dello staff medico del Napoli, Canonico, e il suo vice De Luca, impegnati entrambi a Villa Stuart per la concomitanza delle visite mediche di Alisson, il capitano ha cominciato un’altra partita: quella contro il tempo. Conoscendolo, giocherebbe già domani ma ovviamente dovrà aspettare: l’iter riabilitativo classico, in questi casi, oscilla tra le sei e le otto settimane, e ciò significa che in un mese e mezzo circa Di Lorenzo tornerà in campo".