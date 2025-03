Difficoltà e sconfitte alle 12.30: Conte cambia alimentazione e cura il sonno

Non è sempre vittoria con la partita alle 12.30. Lo ricorda il quotidiano Repubblica oggi in edicola. La metà delle quattro sconfitte in campionato sono arrivate proprio quando la squadra di Antonio Conte è stata costretta a presentarsi in campo alle 12.30.

"Il ko più recente risale a tre settimane fa a Como e brucia ancora tantissimo: autorete dello stralunato Rrahmani, pareggio momentaneo di Raspadori e crollo nel secondo tempo, pagato nel finale con il gol del ko di Diao".

"L’approccio alla partita contro il Venezia sarà fondamentale e il Napoli ci ha lavorato con cura per tutta la settimana a Castel Volturno, con un’attenzione particolare all’alimentazione e anche al sonno, visto che per essere pronti alle 12.30 in punto gli azzurri dovranno modificare le loro solite abitudini".