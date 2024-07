Rileggi live Dimaro, day 8: sessione mattutina, esercitazioni tattiche. Osimhen si allena in gruppo

12.25 - Termina qui la seduta mattutina.

11.50 - Esercitazioni tattiche anche il secondo gruppo, gli esercizi sono i medesimi del precedente gruppo.

Esercitazione fase offensiva con Cajuste, Iaccarino a centrocampo; Ngonge e Lindstrom sulla trequarti; Simeone e Osimhen in attacco.

Esercitazione fase difensiva con la linea a cinque formata da Zerbi, Mezzoni, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui.

11.25 - Termina l'esercitazione tattica per il primo gruppo.

11.24 - Arriva il presidente De Laurentiis in tribuna, firma e autografi e selfie con i tifosi per il patron azzurro.

11.23 - Entra in campo il resto della squadra che stava lavorando in palestra, presente anche Osimhen.

11.17 - Terminano le due esercitazioni tattiche, i due gruppi si riuniscono per un'altra esercitazione. Giro palla con tocchi di prima e scarico sugli esterni (Mazzocchi e Spinazzola) che vanno al cross, anche l'altro esterno attacca la porta sul secondo palo.

11.03 - Cambio di esercitazione tattica per i difensori, si allenano i movimenti in sincro della linea. Uno dei cinque rompe la linea e va in pressione sull'avversario simulato da una sagoma, gli altri si allineano a quattro. Successivamente Stellini e Iaccarino crossano in area con la difesa che dopo aver respinto sale immediatamente.

10.45 - In attacco entrano dentro al campo Politano e Gaetano: palla avanti e palla dietro e cambio gioco per gli esterni. Non essendoci gli esterni i lanci vengono indirizzati verso due porte laterali che fungono da bersaglio.

10.44- Nella metà campo di sinistra Antonio Conte e Abbruscato allenano la fase offensiva con l'utilizzo di sagome. Nel gruppetto: Anguissa e Russo a centrocampo; Politano e Gaetano trequartisti; Cheddira (Ambrosino) centravanti.

Nella metà campo di destra Stellini e Gianluca Conte allenano la fase difensiva curando scalate, uscite sui portatori di palla avversari. Nel gruppetto a formare una linea a cinque: Mazzocchi, Rafa Marin, Rrahmani, Natan, Spinazzola. I giovani Iaccarino, Turi e Sorrentino aiutano simulando gli avversari.

10.43 - Squadra in campo, vengono formati due gruppi per due esercitazione tattiche: da un lato si allena la fase offensiva, dall'altro quella difensiva.

10.22 - Osimhen è ancora a Dimaro. Il nigeriano si dirige verso la palestra.

10.20 - Inizia il lavoro atletico dietro una porta con l'utilizzo di ostacoli.

10.18 - La squadra entra in campo, il primo a vedersi dopo la palestra è Politano. Conte ringrazia il pubblico che invoca il tecnico.

10.06 - C'è anche il ds Giovanni Manna che dalla palestra si dirige negli spogliatoi.

9.55 - Ieri era arrivato a Dimaro anche il vice presidente Edo De Laurentiis, stamattina lo si vede passeggiare sulla pista del campo di Carciato.

9.40 - Entrano in campo i due portieri Caprile e Contini ed iniziano un'esercitazione con i due preparatori Lopez e Giglio.

9.30 - La squadra lavora in palestra

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nell'ottava giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo il pomeriggio libero di ieri, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra oggi svolgerà la doppia seduta, primo appuntamento stamattina dalle 9.30 fino alle 12.