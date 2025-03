Due notizie spiegano perché sarà difficile togliere Gilmour dai titolari

Se lo domandavano in molti: come mai gioca così poco? Ma era difficile scalzare uno tra Lobotka, McTominay e Anguissa. Dopo l'infortunio di Frank, Billi Gilmour è diventato un titolare aggiunto e ora sarà difficile immaginarlo di nuovo in panchina. Toccherà a Conte studiare le soluzioni opportune quando avrà la rosa al completo. Lui non vede l'ora. Lo scozzese, intanto, ha conquistato sul campo il titolo di titolare aggiunto. Contro la Fiorentina ha giocato una partita incredibile. Di sostanza e qualità. Il gol di Raspadori è anche suo, prego rivedere il tocco di esterno per Lukaku o come ha condotto palla alzando la squadra.

Ma ci sono due dati indicativi: il primo è che Gilmour con 13 km ha corso più di tutti. Il secondo: 71 tocchi. Lobotka ne ha compiuti 61 contro la Fiorentina. Gilmour è stato il riferimento anche tecnico della squadra. Una sorta di leader. Una partita decisamente interessante che conferma la bontà dell'investimento estivo del Napoli: 15 milioni ben spesi per un giocatore che non rappresenta solo il futuro ma anche il presente del club. E' oggi che si sta lottando per lo scudetto e Billy è un'arma in più a disposizione di Conte.