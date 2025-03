L'erede di Kvara a sorpresa e il 'nuovo ruolo' di Neres

Raspadori è l'erede di Kvaratskhelia? Ovviamente no, il ruolo è diverso, così come le caratteristiche. Ma Jack, nei fatti, sta sostitutendo il georgiano per due motivi: perché ora è titolare accanto a Lukaku e perché numericamente è già a 3 gol in 4 partite. Mancava al Napoli un vero realizzatore alternativo al belga. Raspadori è semplicemente l'uomo giusto al momento giusto e Conte è stato bravo a sfruttare le sue caratteristiche. Raspa non è mai stato un esterno, il suo ruolo ideale è quello di seconda punta, attaccante con un riferimento accanto con cui dialogare. Anche Lukaku sembra trovarsi bene con l'ex Sassuolo.

L'addio di Kvara - e l'infortunio di Neres - ha permesso a Raspadori di ritagliarsi uno spazio tutto suo. Poi, ovviamente, è stato lui bravo a sfruttare l'occasione. Come avevano fatto in passato Gilmour e Juan Jesus dopo gli infortuni di Lobotka e Buongiorno. O Spinazzola quando Olivera è andato ko. La rosa è di valore e tutti sono riusciti a farsi valere. E ora con Neres cosa accadrà? Nulla si può escludere, anche l'idea che Conte torni a utilizzarlo le prime volte come arma a gara in corso. Serve al Napoli un giocatore capace di cambiare le sorti di una partita nel secondo tempo. Okafor non è neppure entrato con la Fiorentina e Simeone ha sbagliato un gol clamoroso. Neres, invece, sa come si fa. Lo ha già fatto nei suoi primi mesi di Napoli. E comunque ci sarà spazio sempre per tutti. "Fidatemi di me", ha detto Conte. Ha ragione.