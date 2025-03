E' la settimana di Meret: per il rinnovo stavolta ci siamo, ora manca solo la firma

Stavolta ci siamo. Per il rinnovo di Alex Meret, che ieri ha festeggiato i suoi 28 anni dal ritiro della Nazionale, il regalo sta per arrivare. La trattativa è vicina alla conclusione, di fatto è stata definita, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che mancano solo gli ultimi passaggi che a questo punto sono formali.

È solo questione di tempo: da domani ogni giorno può essere quello giusto per l’incontro decisivo. La firma è prevista entro questa settimana. Alex Meret dunque prolungherà per altre due stagioni, dal 2025 al 2027 senza opzioni per ulteriori anni di contratto ma con un aumento di stipendio rispetto all'ultimo accordo: un biennale secco per proseguire insieme, come da volontà reciproca.