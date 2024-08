Ultim'ora Ecco David Neres: brasiliano a Villa Stuart per le visite mediche

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 09:11 In primo piano

Questa mattina l'esterno, in arrivo dal Benfica per circa 28 milioni di euro, si è presentato a Villa Stuart

Il Napoli è pronto ad ufficializzare David Neres, prossimo colpo del mercato estivo azzurro. L'attaccante brasiliano è atterrato nel pomeriggio di domenica a Roma, all'aeroporto di Fiumicino. Questa mattina l'esterno, in arrivo dal Benfica per circa 28 milioni di euro, si è presentato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima della firma del contratto col club azzurro. Ecco le prime immagini del brasiliano.