Ufficiale Ennesimo infortunio in casa Napoli: Conte perde Beukema! Il bollettino medico

vedi letture

Brutte notizie in casa Napoli alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Bologna. Durante l’allenamento di ieri a Riad, Sam Beukema ha riportato un trauma contusivo al piede che lo ha costretto a saltare la seduta odierna. Le sue condizioni verranno rivalutate, ma la presenza dal primo minuto appare fortemente in dubbio.

Già nella semifinale Antonio Conte si era affidato al terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus: anche contro il Bologna lo scenario più probabile è la conferma di quella linea, con l’alternativa Buongiorno pronta in caso di cambi. Beukema, salvo sorprese, non sarà della partita. "Sam Beukema non parteciperà alla seduta di allenamento di oggi per un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri", comunica il Napoli.