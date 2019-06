Fabian: "A Napoli sono felice, penso già al prossimo anno! Liverpool? Stavamo per eliminarlo noi..."

Dopo un'annata più che positiva, in cui s'è distinto come una delle più belle rivelazioni della Serie A, la Spagna ha chiamato di nuovo. Dal ritiro della nazionale, Fabian Ruiz ha parlato della sua prima stagione al Napoli e l'ha fatto attraverso le frequenze di Radio Marca.



L'esperienza in azzurro. "Ho ancora quattro anni di contratto e sono felice lì, in questo momento penso alla prossima stagione per fare ancora meglio. La mia mente è concentrata sul Napoli", le parole dell'ex Betis.



Liverpool in finale di Champions. Il centrocampista iberico è stato interpellato anche sui reds, affrontati nel girone di Champions e arrivati all'ultimo atto contro il Tottenham. "La verità è che eravamo a un passo dall'eliminare il Liverpool, che s'è poi qualificato grazie a un gol. In realtà Klopp ha fatto un ottimo lavoro, non ha mai mollato. Penso che quest'anno i reds non perderanno in finale", ha detto Fabian.