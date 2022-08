FOCUS LISTA - C'è spazio per Simeone-Raspadori, Fabian out per Ndombele. Chi fa posto a Navas?

Il Napoli ha stilato l'elenco dei calciatori appartenenti alla rosa dei 25 per la prossima stagione, sul sito della Lega sono comparsi i nomi dell'organico

Il Napoli ha stilato l'elenco dei calciatori appartenenti alla rosa dei 25 per la prossima stagione, sul sito della Lega sono comparsi i nomi dell'organico ricordando che sono 25 in totale, di cui 4 cresciuti nel vivaio e 4 italiani più infiniti Under, ovvero i calciatori dal 2001 in poi come Kvaratskhelia. Il Napoli ha ancora due caselle libere che potrebbero essere occupate da Simeone e Raspadori mentre lo spazio per Ndombele verrà fatto da Fabian che ormai per il club è fuori dai progetti e per il quale avanza il Psg. Se dovesse arrivare anche Navas, potrebbe liberargli posto l'eventuale addio di Ounas o di Meret con Raspadori nella lista degli italiani.



1 Min-Jae Kim

2 Juan Jesus

3 Rrahmani

4 Olivera

5 Mario Rui

6 Ostigard

7 Demme

8 Elmas

9 Fabian Ruiz

10 Zielinski

11 Lobotka

12 Anguissa

13 Osimhen

14 Lozano

15 Ounas

16

17

FORMATI IN ITALIA

18 Meret

19 Sirigu

20 Di Lorenzo

21 Politano

FORMATI NEL CLUB

22 Marfella

23 Zerbin

24 Gaetano

25

UNDER INFINITI (2001)

Ambrosino

Idasiak

Kvaratskhelia

Zanoli